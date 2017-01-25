Android İçin Yeni Dönem Başlıyor!

Google, Instant Apps işlevini kademeli olarak kullanıma açmaya başladı. Uygulamaları yüklemeden denemenize veren işlev, şimdilik "kısıtlı test" aşamasında ve sadece BuzzFeed, Wish, Periscope, Viki uygulamalarında çalışıyor.



Google'ın en son blog gönderisinde yapılan açıklamaya göre Instant Apps, Android'li cihazlarda "sorunsuz uygulama keşfetme ve çalıştırma" konusunda "önemli bir rol" oynayacak. Firma, Instant Apps deneyimini iyileştirmek üzere geliştiricilerle bir süredir çalıştığını, bahsedilen uygulamaların bu çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söylüyor.



Kendi uygulamasına Instant Apps desteği eklemek isteyen geliştiricilerin, mevcut uygulamaları üzerinde değişiklik yaparak onları modüler hale getirmeleri, böylece en temel kısmın indirilip bağımsız olarak çalıştırılmasını sağlamaları gerekiyor. Blog gönderisine göre Android Instant Apps için tam SDK, "önümüzdeki aylarda gelecek".



Instant Apps ilk olarak geçen seneki Google I/O etkinliğinde gösterilmişti. Hem geliştiricilere hem de kullanıcılara faydalar sağlayan işlev, bir uygulamayı tamamen indirmeden çalıştırmaya izin veriyordu. Böylece uygulamanın size göre olup olmadığını çok daha hızlı bir şekilde anlamanız mümkün hale geliyordu.