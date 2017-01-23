Android'e Yeni İşlev!

Google, yayınladığı bir güncelleme ile telefonunuzun veya tabletinizin internet bağlantısını paylaşmayı daha kolay bir hale getirdi.



Google Play Services güncellemesi yoluyla sunulan yeni işlev, Google'a kayıtlı cihazlarınızı izliyor ve herhangi birindeki hotspot'un bağlantısının kesilmesi halinde, bir başka cihaz üzerinden bağlanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. Böylece veri planınız izin verdiği sürece, bağlantınızı daha zahmetsiz bir biçimde koruyabiliyorsunuz.



Güncellemenin ilk olarak Android Nougat 7.1.1 ile çalışan Nexus ve Pixel cihazlarına sunulduğu anlaşılıyor. Yeni ayarın size ulaşıp ulaşmadığını Ayarlar > Google yolunu izledikten sonra "Instant Tethering" başlığını arayarak anlayabilirsiniz.



Google Play Services, Android içinde tüm Google uygulamalarını ve ayarlarını kontrol eden bir bileşen olduğundan, Google tarafından bir uygulama gibi bağımsız olarak güncellenebiliyor. Böylece Samsung, LG gibi firmaların cihazları, Android'in son sürümünü beklemeden yeni işlevlerin bazılarını alabiliyorlar. Bununla birlikte Instant Tethering'in Nexus ve Pixel dışındaki cihazlara ne zaman geleceği bilinmiyor.