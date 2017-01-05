Android Development For Beginners

Antalya Developer Group tarafından düzenlenen bu etkinlikte geliştiriciler Komşu Evi'nde bir araya geliyor. Katılımcılara Android Development hakkında temel bilgiler verilecek. Fakat zaman zaman konu dışına çıkıp sıradışı bilgilerle bu session süslenecektir. Unutmayın bu etkinlikte en önemli söz hakkı sizin.



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https: //groups.google.com/forum/#!topic/antalya-developer-group/kgwf9f4TN9g



Konuşmacılar



Doğuş Can Aktemur https: //tr.linkedin.com/in/dcanaktemur



Gökçe Sarsılmaz https: //tr.linkedin.com/in/gökçe-sarsılmaz-757b8b69