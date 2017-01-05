Android Development For Beginners

Antalya Developer Group tarafından düzenlenen bu etkinlikte geliştiriciler Komşu Evi'nde bir araya geliyor. Katılımcılara Android Development hakkında temel bilgiler verilecek. Fakat zaman zaman konu dışına çıkıp sıradışı bilgilerle bu session süslenecektir. Unutmayın bu etkinlikte en önemli söz hakkı sizin.
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https: //groups.google.com/forum/#!topic/antalya-developer-group/kgwf9f4TN9g
Konuşmacılar
Doğuş Can Aktemur https: //tr.linkedin.com/in/dcanaktemur
Gökçe Sarsılmaz https: //tr.linkedin.com/in/gökçe-sarsılmaz-757b8b69
Kaynak: Etkinlik.io