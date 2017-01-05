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Android Development For Beginners

Android Development For Beginners

Antalya Developer Group tarafından düzenlenen bu etkinlikte geliştiriciler Komşu Evi'nde bir araya geliyor.

Android Development For Beginners

Antalya Developer Group tarafından düzenlenen bu etkinlikte geliştiriciler Komşu Evi'nde bir araya geliyor. Katılımcılara Android Development hakkında temel bilgiler verilecek. Fakat zaman zaman konu dışına çıkıp sıradışı bilgilerle bu session süslenecektir. Unutmayın bu etkinlikte en önemli söz hakkı sizin. 

Etkinlik Sayfamız

https: //groups.google.com/forum/#!topic/antalya-developer-group/kgwf9f4TN9g

Konuşmacılar

Doğuş Can Aktemur https: //tr.linkedin.com/in/dcanaktemur 

Gökçe Sarsılmaz https: //tr.linkedin.com/in/gökçe-sarsılmaz-757b8b69

Kaynak: Etkinlik.io

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