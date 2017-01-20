Android 7 Alacak Tüm Samsung'lar!

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasının ardından diğer Samsung telefonlara sahip olan kullanıcılar, güncellemeyi alıp almayacaklarını merak etmeye başladılar.
Galaxy sahiplerinin kafa karışıklığını gidermek isteyen Sammobile, Android 7.0'a yükseltilecek Samsung telefonların bir listesini hazırladı. İşte Nougat güncellemesini alacak Samsung Galaxy'ler:
Galaxy A3 (2016 ve 2017)
Galaxy A5 (2016 ve 2017)
Galaxy A7 (2016 ve 2017)
Galaxy A8
Galaxy A9/A9 Pro
Galaxy S6
Galaxy S6 Active
Galaxy S6 edge
Galaxy S6 edge+
Galaxy S7
Galaxy S7 edge
Galaxy S7 Active
Galaxy Note 5
Galaxy Tab S2
Siteye göre Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) da Nougat güncellemesi alacak, ancak şimdilik bu bilgi doğrulanmış değil. Site, Galaxy Tab A'nın da listeye dahil edilebileceğini söylüyor. Galaxy J3 gibi daha hesaplı telefonların güncellemeyi alıp almayacağı ise bilinmiyor.
Kaynak: Chip.com.tr