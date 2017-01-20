Android 7 Alacak Tüm Samsung'lar!

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasının ardından diğer Samsung telefonlara sahip olan kullanıcılar, güncellemeyi alıp almayacaklarını merak etmeye başladılar.



Galaxy sahiplerinin kafa karışıklığını gidermek isteyen Sammobile, Android 7.0'a yükseltilecek Samsung telefonların bir listesini hazırladı. İşte Nougat güncellemesini alacak Samsung Galaxy'ler:









Galaxy A3 (2016 ve 2017)



Galaxy A5 (2016 ve 2017)



Galaxy A7 (2016 ve 2017)



Galaxy A8



Galaxy A9/A9 Pro



Galaxy S6



Galaxy S6 Active



Galaxy S6 edge



Galaxy S6 edge+



Galaxy S7



Galaxy S7 edge



Galaxy S7 Active



Galaxy Note 5



Galaxy Tab S2



Siteye göre Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) da Nougat güncellemesi alacak, ancak şimdilik bu bilgi doğrulanmış değil. Site, Galaxy Tab A'nın da listeye dahil edilebileceğini söylüyor. Galaxy J3 gibi daha hesaplı telefonların güncellemeyi alıp almayacağı ise bilinmiyor. Kaynak: Chip.com.tr