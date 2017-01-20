Android 7 Alacak Tüm Samsung'lar!

Galaxy S7 ve S7 Edge'in ardından hangi Samsung'lar Nougat'a güncellenecek?

Android 7 Alacak Tüm Samsung'lar!

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasının ardından diğer Samsung telefonlara sahip olan kullanıcılar, güncellemeyi alıp almayacaklarını merak etmeye başladılar.

Galaxy sahiplerinin kafa karışıklığını gidermek isteyen Sammobile, Android 7.0'a yükseltilecek Samsung telefonların bir listesini hazırladı. İşte Nougat güncellemesini alacak Samsung Galaxy'ler:



    Galaxy A3 (2016 ve 2017)

    Galaxy A5 (2016 ve 2017)

    Galaxy A7 (2016 ve 2017)

    Galaxy A8

    Galaxy A9/A9 Pro

    Galaxy S6

    Galaxy S6 Active

    Galaxy S6 edge

    Galaxy S6 edge+

    Galaxy S7

    Galaxy S7 edge

    Galaxy S7 Active

    Galaxy Note 5

    Galaxy Tab S2

    Siteye göre Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) da Nougat güncellemesi alacak, ancak şimdilik bu bilgi doğrulanmış değil. Site, Galaxy Tab A'nın da listeye dahil edilebileceğini söylüyor. Galaxy J3 gibi daha hesaplı telefonların güncellemeyi alıp almayacağı ise bilinmiyor.

    Kaynak: Chip.com.tr

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