Android 7.0, Galaxy S7'yi "Bozdu"

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, farklı bölgelerde Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı. Bu sırada sadece bazı Galaxy S7 ve S7 Edge'leri ilginç bir detay ortaya çıktı.



Sammobile'ın da keşfettiği üzere bazı telefonlar, Nougat güncellemesi tamamlandıktan sonra standart Quad HD çözünürlüğünden (2560x1440) Full HD'ye (1920x1080) geçiş yapabiliyorlar. Bu aslında Samsung'un güç tasarrufu moduna ait bir işlev ve pil tükenmeye yaklaştığında pilden tasarruf etmenizi sağlıyor. Ancak Android 7.0'e güncelledikten sonra bazı cihazların neden daha düşük çözünürlükte çalışmaya başladığı bilinmiyor.



Quad HD yerine sürekli olarak Full HD çözünürlüğü kullanarak pil tasarrufu sağlayabilirsiniz, ancak bu durumda Quad HD ekran için ödediğiniz paranın anlamının kalmayacağını haklı olarak düşünebilirsiniz.



Sorunun basit bir çözümü var. Ayarlar > Ekran yolunu izleyerek buradan tekrar Quad HD çözünürlüğüne geçiş yapabilirsiniz. Bu değişikliği yaptıktan sonra telefonu baştan başlatsanız da ayar geçerliliğini koruyor.