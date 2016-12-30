Brose Bamberg Başantrenörü Andrea Trinchieri, "Sonunda buradan galibiyetle dönüyoruz" dedi.



Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Brose Bamberg, Galatasaray Odeabank'ı 90-75'lik skorla mağlup etti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trinchieri, "İstanbul'a 3. gelişimiz. Daha önce Fenerbahçe'ye bir sayı, Darüşşafaka'ya ise 2 sayı farkla kaybettiğimiz maçlar oynamıştık. Sonunda buradan galibiyetle dönüyoruz. Deplasmanda kazanmamız için bunu sayıya çevirmemiz gerektiğini biliyorduk. Defansta da iyi anlarımız oldu. Çok fazla iyi olmasak da oyunu çevirmemiz adına iyi oldu diyebiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL