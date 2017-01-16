Andırın'da Doğaya Yem Bırakıldı

Andırın ilçesinde kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Andırın Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği (AÇEK) tarafından Halbur Yaylası'nda kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede yaban hayvanlarının doğal yaşam alanına çeşitli türlerde yem bırakıldı.





AÇEK Başkanı Murat Dal, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaban hayvanlarının yem bulmakta sıkıntı çektiklerini belirtti.



Dal, "Dernek üyelerimizle beraber doğal hayatın korunması ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık. Andırın Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği olarak Andırın'ın doğa ve tabiatının korunması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.