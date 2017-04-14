Anderson Talisca: "Kendi Evimizde Daha İyi Oynuyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Olympique Lyon maçının ardından konuştu.



Talisca, yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı;



"Gol bizi rahatlattı. Bizim için önemliydi. 80 dakikaya kadar iyi oynadık. Belli bir dakikadan sonra defans yapmak yetmiyor. Maçı tuttuk bu hafta maça iyi hazırlanacağız. Kendi evimizde daha iyi oynuyoruz. Son 10 dakikayı konuşacak olursak, son 10 dakika konsantrasyon kaybı yaşadık. Hafta içi çalışarak bunu telafi edeceğiz."



LYON / DHA