Anderson Talisca İçin Burak Yılmaz Benzetmesi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı atlattı. Siyah beyazlılarda şık bir gol kaydeden Anderson talisca, sakatlığının ardından golle dönüş yaptı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Portekizli futbolcunun gelişimini Burak Yılmaz'a benzetti.



Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi köşe yazısı



Talisca'nın orta sahada başlayan serüveni Beşiktaş'a bir 10 numara transferiyle devam etti. ve belli ki bir santrfor olarak mutlu sona erecek. Aslında Burak Yılmaz'a benziyor. O da orta saha olarak U20 Milli Takımı'na kadar gelmiş sonra Beşiktaş'ta sağ açığa dönüşmüştü ve Şenol Güneş'in Trabzonspor'unda uluslarası bir santrfora dönüşmesiyle mutlu sona ulaşmıştı. Dün Talisca'nın oyunu çözen golü onun yapabileceklerinin bir fragmanı sadece. Şu andaki kullanımı bir destek hücumcu şeklinde.... Ancak daha ötesi de var.



OSMANLI'DA DİŞLİLER EKSİKTİ



Musa ve N'diaye'nin yokluğunda Osmanlıspor'un standardına ulaşabildiğini söylemek zor. Oyunun işleyişi büyük sekteye uğradı. İkinci yarıda oyunu kurmak konusunda ne kadar zorlandıkları, düştükleri çok sayıda ofsaytla da belgelendi. Alıştığımız hızlı, rakip kaleye pasla giden takımın çok önemli dişlileri eksikti. Orta sahada teknik açıdan yeterli olmayan Koray'la sağlanmaya çalışılan sertlik, Talisca'nın attığı golde olduğu gibi karşılığını vermedi. İstedikleri pas trafiğini kuramadılar. Şenol Güneş'in Quaresma, Talisca ve Babel'in üçüne birden rol verdiği 11'de oyununun verebileceği muhtemel defolar Atiba'nın yine insanüstü oyunu ve Osmanlı'nın eksikleriyle ortaya çıkmadı.



TOLGAY HAMLESİ ÇOK YERİNDEYDİ



İkinci yarıda Mustafa Hoca'nın 4-3-3'e dönüşü onları biraz ileri itse de asla beklenen hızlı hücumları kuramadılar. Şenol Hoca'nın Tolgay'ı oyuna sürüşü ise kısmı baskıyı aşmalarını sağladı. Orta sahada pas istasyonu sayısı ve oyun zekası arttı. Büyük maestro Atiba oyuna katıldı. ve maç Beşiktaş'a döndü. Her ne kadar Osmanlıspor'un eksikleri onları çok kötü etkilese de bu deplasmanı bu saha ve hava şartlarında bu kadar rahat atlatabilmek şampiyonluk yolunda sağlam bir mesaj.