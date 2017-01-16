Anderson Talisca Golle Döndü

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor ile deplasmanda kritik bir maça çıktı. Zirve yarışını sürdürmek isteyen siyah beyazlılar, zorlu rakibi karşısında Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçti.



Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve 1,5 aydır sahalardan uzak olan Portekizli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası çıktığı ilk lig maçında da golle tanıştı.



Anderson Talisca bu sezon oynadığı 7 lig maçında 5. golünü kaydetmiş oldu.