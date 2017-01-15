Anayasa Teklifinin 15'inci ve 16'ncı Maddesi Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin iki maddesi daha kabul edildi.

15. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 15. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. 15. madde, Cumhurbaşkanı'nın bütçe yetkisini düzenliyor.

CHP'DEN YAVAŞLATMA POLİTİKASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 15. maddede oylarını düşünerek kullanacaklarını açıkladı. CHP milletvekilleri oy kullanma esnasında uzun süre kabinlerde kaldılar.

AK PARTİLİLER TELEFONLA KAYIT ALDI

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise milletvekillerini oy kıllanma konusunda uyardı. AK Parti milletvekilleri de oy vere işlemini ayakta izlediler. Ayrıca AK Parti milletvekilleri CHP milletvekillerini cep telefonları ile kayda aldılar.

16. MADDE 341 KABUL ALDI

Anayasa değişikliği teklifinin 16'ıncı maddesi 341 oyla kabul edildi. 16'ncı madde için yapılan oylamada 341 kabul, 134 ret, 1 çekimser, 3 boş, 3 geçersiz oy çıktı.

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

5 MADDE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin 16'nci maddesi oyla kabul edildi. 16 saat süren anayasa mesaisinde, 5 madde kabul edildi.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Meclis genel kurulunu kalan 2 maddeyi bugün saat 16.00'da görüşmek üzere saat 06.15'de kapattı.