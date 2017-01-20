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Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi
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Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi
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Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi
20 Ocak 2017 Cuma 20:57
İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 13'üncü maddesi 343 oyla kabul edildi.
İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 13'üncü maddesi 343 oyla kabul edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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