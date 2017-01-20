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Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi
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Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi

İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 13'üncü maddesi 343 oyla kabul edildi.

Anayasa Teklifinde 13. Madde Kabul Edildi

İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 13'üncü maddesi 343 oyla kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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