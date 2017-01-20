ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, teklifin OHAL yönetimini düzenleyen 12. maddesi kabul edildi. Oylama sonucu şu şekilde oluştu: "342 kabul, 138 ret, 2boş, 2 geçersiz." - ANKARA
Anayasa Teklifinde 12. Madde 342 Oyla Kabul Edildi
ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 342 oyla kabul edildi.
ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 342 oyla kabul edildi.
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