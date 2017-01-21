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Anayasa Teklifi Meclis'ten Geçti
21 Ocak 2017 Cumartesi 09:32
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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