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Anayasa Teklifi 399 Oyla Meclisten Geçti
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Anayasa Teklifi 399 Oyla Meclisten Geçti

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Anayasa Teklifi 399 Oyla Meclisten Geçti

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak: Dunya.com

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Anayasa değişikliği, Tbmm Genel Kurulu