Anayasa Referandumuna Doğru

Ağrı'nın Diyadin Belediyesi tarafından, nisan ayında yapılması öngörülen anayasa değişikliğine destek amacıyla cadde ve sokaklardaki billboardlara "Yeni Anayasaya Evet" yazılı afiş asıldı.



İlçede birçok cadde ve sokaktaki billboardlarda yer alan afişlerdeki Recep Tayip Erdoğan fotoğrafının da yer aldığı "Yeni Anayasaya Evet" mesajına ilçe sakinleri de destek verdi.



Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin Belediyesi olarak anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda "Evet" kampanyasına destek verdiklerini söyledi.



Türkiye'nin geleceği için bir ve beraber olduklarını ifade eden Yaşar, "Ağrı Dağı'nın eteğinden, Tendürek Dağı'nın dibinden Türkiyemizin güzel toprağından, Türkiye'nin kurtarıcısı, ülkemizi güçlü devletler arasına sokan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz Türkiye, Ağrı ve Diyadin halkı olarak minnettarız." dedi.



Yaşar, güçlü bir Türkiye için "Evet" diyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Eğer bugün Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, Türkiye olmazdı. 15 Temmuz gibi nice kumpaslara göğsünü geren ve hiçbir şeyden çekinmeyen sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne yapsak azdır. Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye güçlü bir devlet haline geldi. Bizler yeni bir anayasa, yeni bir Türkiye, yeni bir Diyadin ve yeni bir demokrasi için hep birlikte 'evet' diyeceğiz. Gördüğünüz gibi belediye olarak 'Yeni Anayasa Evet' yazılı afişler astık. Çalışmalarımız devam etmektedir."



Diyadin halkının ilçeye gelen hizmetlerden memnun olduğunu anlatan Yaşar, "Biz bu görevi devralırken vatandaşlarımız biraz daha tepkiliydi. Ama hizmetlerimiz ile sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız, içişleri bakanımız, vekilimiz ve valimiz ile çalışmalar yaptık. Hizmetler getirdik. Vatandaşlarımız çok memnun." dedi.



Yaşar ayrıca Diyadin halkının Recep Tayip Erdoğan'a sahip çıktığına dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Daha önce Cumhurbaşkanımızın adını anmayan bir adam şimdi üzerinde cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı takvimi iş yeri ve evine asıyor. Artık cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın bir Türkiye sevdalısı olduğunu, tüm vatandaşların onun yanında bir olduğunu ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine önem verdiğini bütün vatandaşlarımız bilmektedir.



Vatandaşlarımız artık kesinlikle oyuna gelmiyor ve gelmeyecektir. Ağrı ve Diyadin'den yeni bir anayasa, yeni bir Türkiye ve yeni bir demokrasi için sayın cumhurbaşkanımızın yanındayız ve 'evet' diyoruz."