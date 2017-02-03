Anayasa Referandumuna Doğru

AK Parti Karaman İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, referandum çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları ilçe ziyaretlerinde genç seçmenle görüşme fırsatını bulduklarını ifade etti.



Bu ziyaretlerde gençlerle bir araya gelerek başkanlık sistemiyle ilgili geniş kapsamlı bilgi verdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"Geçen hafta başladığımız ilçe ziyaretlerinde 5 ilçemizi ziyaret ettik. Köyleri gezdik. Genç seçmenimize Başbakan'ımız Binali Yıldırım'a ait mektubun ulaştırılmasını sağladık. Bu süreçte Gençlik Kolları olarak ulaşılmadık genç bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz."