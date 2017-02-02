Anayasa Referandumuna Doğru

AK Parti MKYK Üyesi Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bu AK Partinin seçimi değil, bu bir parti seçimi değil. Burada millet kendi kaderini oylayacak. Kendi kaderini seçecek." dedi.



Savaş, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaretinde yaptığı konuşmada, milletvekili seçildiği günden itibaren esnafa kucak açtığını ve karşılıklı işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.



Referandum sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Savaş, ziyaret ettiği yerlerde halk oylamasına vatandaşın olumlu baktığını, referandumda da gerekeni yapacağını dile getirdi.



Büyük ve güçlü Türkiye'nin yoluna devam edeceğine dikkati çeken Savaş, "Evet demenin, 'evet' dememizin gerekçeleri say say bitmiyor. Hayırın içi boş. Memleketimizin bekası için, birliğimiz ve dirliğimiz için, bütünlüğümüz için, geleceğimiz için, vatanımız ve bayrağımız için 'evet' diyoruz. Evet diyeceğiz. Hep beraber. Torunlarımız için çocuklarımız için, geleceğimiz için, bayrağımız için..." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin iç ve dış tehditlere maruz kaldığını savunan Savaş, "Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bin yıldan buyana bu coğrafyada yaşıyoruz. Bundan sonrada sonsuza kadar bu coğrafyada ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için şükür ki yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü iç tehditlere, dış tehditlere karşı şu dönemde maruz durumdayız. Bu tehditleri bertaraf edebilmek için bizim hep beraber birlikte bu duruşu net olarak sandıkta ortaya koymamız gerekiyor." diye konuştu.



Referandumun bir partinin seçimi olmadığını vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:



"Bu AK Partinin seçimi değil, bu bir parti seçimi değil. Burada millet kendi kaderini oylayacak. Kendi kaderini seçecek. O nedenle bunu hep beraber birlikte halkımıza anlatmamız gerekiyor. Sadece bizlerin değil, sivil toplum kuruluşlarının, toplumun önde gelen kanaat önderlerinin bunu vatandaşlara anlatması gerekiyor. Çünkü vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor."



Savaş, daha sonra Nazilli Ziraat Odası ve pazarcı esnafını ziyaret etti.