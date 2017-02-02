Anayasa Referandumuna Doğru

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, Çayıralan'da anayasa değişikliğini partililere anlattı.



Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Lekesiz, nisan ayında yapılacak olan referandumda 'evet' çıkması halinde yeni anayasa değişikliği ile vesayet rejimleri tarafından yapılan 1961 ve 1982 anayasası üzerindeki sistem karmaşasına son verileceğini, Türkiye'nin yeni sistem ile şaha kalkacağını belirtti.



1961 ve 1982 anayasalarının darbelerden sonra çeşitli vesayet rejimleri tarafından yapıldığını, halka zorla dikte edilen bir anayasa olduğu için sistem karmaşası teşkil ettiğinin altını çizen Lekesiz, "Sorgulanamaz, yargılanamaz bir Cumhurbaşkanlığından sorumlu ve yargılanabilir bir Cumhurbaşkanı modeline geçiliyor. Diktatörlük bunun neresindedir. Yeni anayasa değişikliği, bir sistem değişikliğidir. Türkiye'nin ve AK Parti'nin bir rejim sorunu yoktur. Türkiye 1923 yılında rejim değişikliğine gitmiş ve mesele 1923 yılında kapanmıştır. Yeni sistem tamamen meclisin ve yargının güçlenmesiyle ilgilidir. Cumhurbaşkanı yürütmeyi teşkil ederken, meclis asli görevi olan yasama yetkisine sahip olacak ve kanun yapacaktır." diye konuştu.



Programda, anayasa değişikliğiyle ilgili salondakilere bir de sunum izletildi.