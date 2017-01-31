Anayasa Referandumuna Doğru

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Gültekin Tırpancı, anayasa değişikliğine dair yapılacak referanduma ilişkin, "Görev bölümü yaptıktan sonra, parti meclisi ve başkanlık divanı ile yapacağımız toplantıda diğer arkadaşların da görüşlerini alarak referandumda 'evet' mi, 'hayır' mı, ne kullanacağımıza karar vereceğiz." dedi.



Genel Başkan Tırpancı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Haluk Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Tırpancı, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan bilgi alarak, çalışmalarında başarı diledi.



Tırpancı, burada yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirdikleri genel kurul sonrası partide henüz bir görev bölümü yapmadıklarını belirtti.



İlerleyen günlerde yeni seçilen partililerle beraber toplantı yapacaklarını vurgulayan Tırpancı, "Görev bölümü yaptıktan sonra, parti meclisi ve başkanlık divanı ile yapacağımız toplantıda diğer arkadaşlarında görüşlerini alarak referandumda 'evet' mi, 'hayır' mı, ne kullanacağımıza karar vereceğiz. Oradan çıkacak karardan sonra kamuoyuna bilgi sunacağız. Şu an için verilmiş kararımız yok. Bizim felsefemizde herkesin fikrini açıkça söylemiş olması gerekir. Herkes genel başkanın peşinden gidecek diye bir şey yok. Hep beraber karar vereceğiz." diye konuştu.



Salih Yalçıntaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ajansın vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.