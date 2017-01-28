Anayasa Referandumuna Doğru

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, anayasa değişikliğine dair yapılacak referanduma ilişkin, "Büyük olasılıkla 80 milyon insanın geleceğini etkileyecek bir anayasa taslağının bir OHAL yasasında geçmesi veya geçmemesi hep tartışma konusu olacaktır." dedi.



Tekin, CHP Zonguldak il teşkilatının, danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, milletin anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceğini çok iyi bildiğini savundu.



Birçok ili gezdiğini ve insanların düşüncesinin de bu yönde olduğunu dile getiren Tekin, şu bilgileri aktardı:



"Yurttaşlarımızla, farklı siyasi partilere oy vermiş insanlarımızla görüştük, herkesin ortak noktası ülke iradesinin kesinlikle bir kişiye verilmeyeceği yönünde. Özellikle Cumhurbaşkanı ile Başbakanının agresif tavırlarının da bu tabloyu gösterdiğini görüyoruz. Büyük olasılıkla 80 milyon insanın geleceğini etkileyecek bir anayasa taslağının bir OHAL yasasında geçmesi veya geçmemesi hep tartışma konusu olacaktır."



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de, anayasa değişikliği ile ülke topraklarında 140 yıllık demokrasi birikiminin bir kenara bırakılarak yönetimin bir kişiye teslim edileceğini iddia etti.



İnce, "Cumhurbaşkanı tarafsız olacağına, adil olacağına yemin edecek. Bence burada bir şey unutulmuş. Cumhurbaşkanı bir partinin başkanı olup aynı zamanda tarafsızlık üzerine yemin ediyorsa bu yemin tek ayak üzerinde yapılmalı. Yalan bir yemin olduğu belliyse bu da kesinlikle öyle yapılmalı." ifadelerini kullandı.