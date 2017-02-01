Anayasa Referandumu

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "AK Parti millete ve sandığa güveniyor. Demokraside en ileri nokta, halkın birebir kararının sandığa sandığa yansımasıdır. Hedef, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak." dedi.



Partisinin Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde yapılan Didim ilçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdem, referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Halk oyuyla seçilen İlk Cumhurbaşkanının görevde olduğunu anımsatan Erdem, "Geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir çok karmaşa oldu. 2007'de Cumhurbaşkanını halk seçsin dedik. CHP yine 'hayır' dedi. 'CHP senin önerin ne dedik' yok cevap. Biz asla Cumhuriyetten laik, sosyal ve hukuk devletinden vazgeçmiyoruz. Bu değişiklik hükumet sistemi değişikliğidir. Biz, Cumhuriyetten asla ayrılmayacağız. Bu değişiklik önerimiz siyasi istikrar için." ifadelerin kullandı.



Partisinin, Türk milletine güvendiğini anlatan Erdem, "AK Parti millete ve sandığa güveniyor. Demokraside en ileri nokta, halkın birebir kararının sandığa yansımasıdır. Hedef, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak. Biz Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet anlayışımızdan asla ayrılmayacağız." diye konuştu.



Erdem, şöyle devam etti:



"Siyasi istikrar yoksa, ekonomik istikrar da yok. Bizim talebimiz buyken, CHP korku siyaseti yapıyor. Söylemleriyle vatandaşı korkutuyor. Ortada sorun ve sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili bir teklifi ve çözüm önerisi yok. Projeye ve yeni söylem ortaya koymak yerine korku siyaseti yapıyor. Türkiye'de halkına, millete ve sandığa güvenmeyen CHP sorunu var. Ama milletimiz buna prim vermeyecek.