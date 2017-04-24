Anayasa Mahkemesi Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

-Anayasa Mahkemesi üyelerinin Arslanlı Yol'da yürümesi

-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması

-Saygı duruşu

-Heyetin Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın Anıtkabir Özel Defterine yazması ve yazdığı mesajı okuması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile üye ve raportörler, Yüksek Mahkemenin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.