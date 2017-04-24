Anayasa Mahkemesi Heyeti Anıtkabir'de

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Yüksek Mahkemenin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Arslan başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Arslan'ın, üzerinde "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı" yazan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Heyet, mozoleye çıkan merdivenlerde çektirdikleri hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Arslan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Büyük Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yılı nedeniyle üyelerimiz ve raportörlerimizle huzurundayız. Anayasa Mahkemesi, kurduğunuz ve bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirmeye devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi olarak anayasal hak ve hürriyetleri korumak suretiyle işaret ettiğiniz muasır medeniyet düzeyinin ötesine ulaşma azminde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ruhun şad olsun."