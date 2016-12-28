Anayasa Komisyonunda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.
Anayasa Komisyonunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması sırasında CHP milletvekilleri Bakan Bozdağ'a tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora da, CHP milletvekillerine tepki gösterdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş arasında tartışma yaşandı. - ANKARA
Anayasa Komisyonunda Tartışma
Anayasa Komisyonunda AK Parti ve CHP’li vekiller arasında tartışma yaşandı.
Anayasa Komisyonunda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.
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