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Anayasa Komisyonunda Tartışma

Anayasa Komisyonunda Tartışma

Anayasa Komisyonunda AK Parti ve CHP’li vekiller arasında tartışma yaşandı.

Anayasa Komisyonunda Tartışma

Anayasa Komisyonunda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

Anayasa Komisyonunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması sırasında CHP milletvekilleri Bakan Bozdağ'a tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora da, CHP milletvekillerine tepki gösterdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş arasında tartışma yaşandı. - ANKARA

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