AK Parti Antalya Milletvekili Uslu: Yasama da Yürütme de Güçlenecek

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yasamanın da yürütmenin de güçleneceğini belirtti.



Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anaysa değişikliğinde son sözü milletin söyleyeceğini ve değişiklik ile Türkiye'nin yeni bir hükumet sistemine geçtiğini söyledi.



Yıllardır yürütmede yaşanan iki başlılığın ortadan kaldırılacağını, siyasi istikrarın kalıcı hale geleceğini ve hükumet kurma zorluğunun tarihe karışacağına işaret eden Uysal, "93 yıllık siyasi hayatımızda 65 hükumet kurulmuş. 14 ayda bir hükumet değişmiş. Oysa Cumhurbaşkanlığı sistemi olsaydı 20. Hükumeti kuracaktık." diye konuştu.



İki başlılık nedeniyle başbakan ve cumhurbaşkanı arasında sorunlar yaşandığını hatırlatan Uslu,"Kenan Evren- Özal, Özal-Mesut Yılmaz, Demirel-Çiller, Demirel-Erbakan, Necdet Sezer-Ecevit, Necdet Sezer- Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan sorun ve krizler daha dün gibi hafızalarımızda tazedir. Yeni sistem ile iki başlılık sona erecektir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yasama ve yürütmenin güçleneceğini ifade eden Uslu, şöyle devam etti:



"Çünkü doğrudan millet tarafından seçilecek. Sonuçta ikisini de belirleyen milli irade güç kazanmış olacak. Seçime ihtiyacı olmadan kendine iktidar alanı açan, vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yürütme yani Cumhurbaşkanı yüzde 51 ile doğrudan millet tarafından seçilecek ve iktidar değişikliği ancak sandıkta milletin iradesiyle olacak. İstikrarlı bir yürütme, ekonomik büyüme, refah ve kalkınma sürecini hızlandıracak. Zayıf hükumetler ve koalisyonlar döneminde ekonomik ve siyasi krizler yaşanmıştır. En hızlı büyüdüğümüz dönemler, siyasi istikrarın olduğu dönemlerdir."



Cumhurbaşkanın en az yüzde 51 oy almak zorunda olunacağı için siyasette kutuplaşmanın azalacağını vurgulayan Uslu, böylece toplumsal birlik ve beraberliğin pekişeceğini kaydetti.



Uslu, söylemleri ve politikaları ile toplumu kucaklama cesaretine ve ferasetine sahip olanların Cumhurbaşkanı olacağını dile getirdi.



Yasamanın asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacağına dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:



"Yürütme ile bağı kesilen yasama asli işlevlerini daha kaliteli şekilde yapacak. Yasama ve yürütme karşılıklı fesih yetkisi nedeniyle işbirliği içinde çalışacak. Kuvvetlerin ayrılığı ilkesi güçlenecek ancak bu ayrılık kuvvetlerin savaşı yerine kuvvetlerin uyumu sonucunu doğuracaktır. Son karar halkoyu ile belli olacak. Anayasa değişikliği teklifinde son söz milletimizin. Milletimiz istikbalimiz, istiklalimiz, istikrarımız için güçlü millet güçlü devlet için 'evet' kararı verecektir. Milletimize güveniyoruz."