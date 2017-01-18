Anayasa Görüşmeleri

Sinop'ta, Demokrasi İçin Güç Birliği üyeleri tarafından Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamamlanan yeni Anayasa konusunda basın açıklaması yapıldı.



Uğur Mumcu Meydanında bir araya gelen grup adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Erkan Kabal, Türkiye'de şu an yeni bir Anayasa yapma ortamı bulunmadığını savundu.



Meclis'te bulunan milletvekillerine teklifin geri çekilmesi çağrısında bulunan Kabal, şunları kaydetti:



"Teklifi 330 oy ile onaylar ve referandumun önünü açarsanız şayet, bu bir parlamentonun kendi ölüm fermanına kendi oyuyla olur vermesinin, kuvvetler ayrılığının yok edilmesinin, denetlenemeyen bir yürütmeyi başına buyruk hale getirmesinin tarihteki ender ve ibretlik örneklerinden biri olur. Türkiye kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını dönemez. Halkın beraberliğini ve ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atamaz. O nedenle parti gözetmeksizin tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyor ve söz konusu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz."



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.