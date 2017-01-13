Anayasa Görüşmeleri

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edilen Anayasa değişiklik teklifinin 6, 7 ve 8'nci maddeleriyle Meclisin araştırma, denetim yetkisi ve Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ile seçim şeklinin düzenlendiğini belirterek, "İstikrarlı bir sistem geliyor ve bireysel özgürlükler koruma altına alınıyor." dedi.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde 6, 7 ve 8'nci maddelerin ayrı ayrı görüşüldüğünü ve ardından yapılan gizli oylama sonucu maddelerin kabul edildiğini belirtti.



Görüşmelerin ardından yapılan gizli oylama sonucu 6'ncı maddenin 343, 7'nci maddenin 340, 8'nci maddenin ise 340 oyla kabul edildiğini dile getiren Tin, şunları kaydetti:



"Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesiyle, TBMM, Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcılarına yazılı soru yöneltebilecek. Sorulan sorular da en geç 15 gün içinde cevaplanacak. İşleyişle ilgili içerik, kapsam ve usuller Meclis iç tüzüğüyle belirlenecek. Anayasa değişiklik teklifinin 7'nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Türk vatandaşı olanlar arasından belirlenecek ve doğrudan milletimiz tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için son genel seçimlerinde yüzde 5 oy almış olma şartı aranacak. Ayrıca bunun dışında 100 bin seçmen birleşerek bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek."



Anayasa değişiklik teklifinin 8'nci maddesi ile istikrarlı bir sistemin geleceğini ve bireysel özgürlüklerin koruma altına alınacağını belirten Tin, teklifin 8'nci maddesine göre, yürütmede yaşanan kargaşanın sona ereceğini, çift başlılığın ortadan kalkacağını kaydetti.



Tin, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve başkanıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına ve görevlerine son verme işlemine Cumhurbaşkanı karar verecek. Ülkemizin milli güvenliğine ilişkin politikaları belirleme ve gerekli görülen tedbirleri alma yetkisi de bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na verilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnameler çıkarabilecek ve yönetmelikler yayınlayabilecek. Ancak temel haklar ile siyasi haklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyecek. Bu düzenlemeyle istikrarlı bir sistem geliyor ve bireysel özgürlükler koruma altına alınıyor."