Anayasa Görüşmeleri

AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Anayasa'da yapılacak değişiklikle milli iradenin karar alma organındaki varlığı ve egemenliğinin açıkça tescillenmiş olacağını kaydetti.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde 3, 4 ve 5. maddelerin ayrı ayrı görüşüldüğünü ve ardından yapılan gizli oylama sonucu maddelerin kabul edildiğini belirtti.



Görüşmelerin arbedeye varan sert tartışmaların gölgesinde tamamlandığını dile getiren Tin, şu ifadelere yer verdi:



"Gizli oylama sonucu 341 oyla kabul edilen anayasa değişiklik teklifinin 3'üncü maddesiyle, anayasanın 76'ncı maddesi değiştirilerek milletvekili seçilme yaşı için 25 yaşı doldurmuş olma sınırı 18 yaşa düşürülüyor. Bu değişikliğin erkekler bakımından da uygulanabilmesi amacıyla, yine aynı madde ile 'yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar' ifadesi 'askerlikle ilişiği olanlar' şeklinde değiştiriliyor. AK Parti olarak gençlerin siyasete aktif katılımı konusunda gerekli olan tüm adımları atıyoruz. Bilindiği gibi daha önce de anayasanın 76. maddesinde 30 olan seçilme yaşını 2006 yılında yapılan anayasadaki değişiklikle 25'e indirmiştik. Bu düzenlemede gösteriyor ki artık gençlerimiz siyaset sahnesinde daha aktif yer alacak ve söz sahibi olacak."



Gizli oylama sonucu 343 oyla kabul edilen teklifin 4'üncü maddesine göre, milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacağını ve seçim aralığının 4 yıldan 5 yıla çıkarılacağını belirten Tin, "Anayasa değişiklik teklifinin 5'inci maddesine göre de TBMM, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmanın yanında, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmekle mükellef olacak. Para basılması ile savaş ilanına karar vermek yine Meclisin yetki ve görevleri arasında yer alacak. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek de Meclisin görev ve yetkileri arasında. Milli iradenin karar alma organındaki varlığı ve egemenliği açıkça bu düzenlemeyle tescillenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.