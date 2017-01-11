Anayasa Görüşmeleri

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, anayasa değişikliği görüşmelerinin başlamasının, Türkiye için tarihi bir reformun ilk adımı olduğunu kaydetti.



Ramazanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin 18 maddeden oluşan ve 9 gün süren anayasa değişikliği teklifinin kabul edildiğini, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen teklif görüşmelerinin başladığını hatırlattı.



Gelişen, büyüyen Türkiye'nin günün şartlarına daha uygun bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, şu ifadelere yer verdi:



"Anayasa değişikliği görüşmelerinin başlaması, Türkiye için tarihi bir reformun ilk adımıdır. Anayasa değişiklik teklifi ile demokrasi daha da güçlenecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye yeni bir döneme girdi. 1982 darbe anayasası ile milletin iradesi söz sahibi olamazken, 10 Ağustos 2015 itibari ile bu durum değişti. İşte şimdi de diyoruz ki darbecilerin değil yüzde yüz milletimizin söz sahibi olduğu bir anayasayı hayata geçirelim, bizden sonraki nesillere armağan edelim."



Yeni anayasa ile milleti kendini daha net göreceğini ve geleceğe doğru daha sağlam adımlar atacağını dile getiren Ramazanoğlu, "Ekonomisiyle, reformlarıyla şahlanan Türkiye'nin daha da güçlenmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.