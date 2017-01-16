Anayasa Değişikliklerinde İlk Etap Tamamlandı





Türkiye'de anayasa değişikliği görüşmelerinde ilk tur tamamlandı. 18 maddelik değişikliğin oylandığı bu turda iktidarın yanısıra Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle tüm maddeler referanduma taşınmak için gereken oyu aldı.



İkinci tur görüşmelerde yalnızca değişiklik önergeleri görüşülecek. 18 maddelik değişiklikler seçilmiş güçlü cumhurbaşkanlığı getiriyor. Buna göre 2 kez seçilebilen cumhurbaşkanı 2. döneminde meclis tarafından 5 yıllık süresi dolmadan görevden alındığı takdirde bir kez daha seçilme hakkı kazanıyor. Yapılan değişklikler arasında cumhurbaşkanlığının yürütmedeki yetkilerinin arttırılmasının yanısıra milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılması ve seçilme yaşının 18'e düşürülmesi de bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Mecliste müzakere Recep Tayyip Erdoğan değişikliklerinde Türkiye ilk tamamlandı etap Anayasa Gepost: 16 januari 2017