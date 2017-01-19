Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda altıncı madde 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur altıncı madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 342 kabul, 138 ret, 3 boş, 2 geçersiz. (AUÖ-GD) - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Turunda Altıncı Madde 342 Oyla Kabul Edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda altıncı madde 342 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda altıncı madde 342 oyla kabul edildi.
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