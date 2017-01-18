Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Turunda 4. Madde 342 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 4. madde 342 oyla kabul edildi.



TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur 4. madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser oy kullanıldı. 4 oy boş çıkarken, 1 oy da geçersiz sayıldı.



4. maddeye göre, TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. - ANKARA