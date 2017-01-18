TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. madde 345 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda 1. madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. 1. madde 345 kabul, 140 ret oyu alırken, 1 boş oy kullanıldı. - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Turunda 1. Madde 345 Oyla Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. madde 345 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. madde 345 oyla kabul edildi.
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