Anayasa değişiklik teklifinin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre; milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor. (OED-GD) - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Maddesi 343 Oy ile Kabul Edildi
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi.
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