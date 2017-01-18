Anayasa Değişiklik Teklifinin 2. Maddesi 342 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 2. maddesi 342 oyla kabul edildi.



TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 2. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu: "342 kabul, 139 ret, 4 boş."



Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım Genel Kurul Salonu'ndan çıkarken bazı AK Parti milletvekilleri ile el sıkıştı. Ayrıca CHP milletvekilleri, bazı milletvekilleri açık oy kullandığı için itiraz ettiler. - ANKARA