ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesi 342 oyla kabul edildi.



TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesi 342 oyla kabul edildi. 141 ret oyu, 2 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.



15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. - ANKARA