Anayasa değişiklik teklifinin 12'inci maddesi 344 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifinin 12'inci maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 12'nci madde 344 oyla kabul edilirken, 133 ret oyu kullanıldı. - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifinin 12'inci Maddesi Kabul Edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 12’inci maddesi 344 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin 12'inci maddesi 344 oyla kabul edildi.
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