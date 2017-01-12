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Anayasa Değişiklik Teklifinde 6. Madde Görüşülüyor
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Anayasa Değişiklik Teklifinde 6. Madde Görüşülüyor

Genel Kurulda anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda altıncı maddenin görüşmelerine başlandı.

Anayasa Değişiklik Teklifinde 6. Madde Görüşülüyor

Genel Kurulda anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda altıncı maddenin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: Dunya.com