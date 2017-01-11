Anayasa değişiklik teklifi oylamasında yaşanan arbedenin ardından 3. maddenin oylamasına yeniden geçildi
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde 3. maddenin oylaması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede çıktı. Arbede nedeniyle verilen aranın ardından 3. maddenin oylaması tekrar yapılıyor. - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifinde 3. Maddenin Oylaması Yeniden Yapılıyor
Anayasa değişiklik teklifi oylamasında yaşanan arbedenin ardından 3. maddenin oylamasına yeniden geçildiTBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde 3. maddenin oylaması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede çıktı.
Anayasa değişiklik teklifi oylamasında yaşanan arbedenin ardından 3. maddenin oylamasına yeniden geçildi
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