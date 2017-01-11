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Anayasa Değişiklik Teklifinde 3. Maddenin Oylaması Yeniden Yapılıyor

Anayasa Değişiklik Teklifinde 3. Maddenin Oylaması Yeniden Yapılıyor

Anayasa değişiklik teklifi oylamasında yaşanan arbedenin ardından 3. maddenin oylamasına yeniden geçildiTBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde 3. maddenin oylaması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Anayasa Değişiklik Teklifinde 3. Maddenin Oylaması Yeniden Yapılıyor

Anayasa değişiklik teklifi oylamasında yaşanan arbedenin ardından 3. maddenin oylamasına yeniden geçildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde 3. maddenin oylaması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede çıktı. Arbede nedeniyle verilen aranın ardından 3. maddenin oylaması tekrar yapılıyor. - ANKARA

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