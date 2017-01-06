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Anayasa Değişiklik Teklifi Haftaya Görüşülmeye Başlanacak
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Anayasa Değişiklik Teklifi Haftaya Görüşülmeye Başlanacak
6 Ocak 2017 Cuma 19:27
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlıyor.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlıyor.
Kaynak:
Dunya.com
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Ekonomi
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Haber
[9137627] Dunya.com
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