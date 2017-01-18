Anayasa Değişiklik Teklifi Görüşmelerinde Doğum Günü Kutlaması

AK Partili milletvekilleri Meclis kulisinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a sürpriz yapıp doğum günü kutladılar.

Anayasa Değişiklik Teklifi Görüşmelerinde Doğum Günü Kutlaması

Anyasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamaları nedeniyle Meclis'te mesaide bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a partili arkadaşları Meclis AK Parti kulisinde doğum günü sürprizi yaptı.

KUTLAMA YAPILDI

Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda görüşmeler devam ederken, AK Parti kulisinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın doğum günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

AKDAĞ PASTASINI KESTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz ile diğer vekiller Akdağ'ın doğum gününü kutladı. Akdağ, doğum günü pastasını kesti.

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