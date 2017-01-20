Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısındaki değişikliğe ilişkin 14. maddenin oylaması başladı.
TBMM Genel Kurulunda, önergeler üzerindeki konuşmaların ardından 14. maddenin oylamasına geçildi.
14. madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adını, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştiriyor. Madde aynı zamanda üye seçimini de düzenliyor.
Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısındaki değişikliğe ilişkin 14. maddenin oylaması başladı.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısındaki değişikliğe ilişkin 14. maddenin oylaması başladı.
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