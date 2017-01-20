Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 13. maddenin oylamasına başlandı.



Maddeyle ilgili verilen önergeler üzerinde yapılan konuşmaların ardından 13. maddenin gizli oylamasına geçildi.



Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını düzenleyen 13. madde, ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemelerin kurulabilmesini hükme bağlıyor.