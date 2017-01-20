Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 13. maddenin görüşmeleri başladı.



Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını düzenleyen 13. madde üzerinde verilen önergeler hakkında görüşmeler yapılıyor.



13. maddeye göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.