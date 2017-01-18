Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Meclis'in tarihi bir kararın eşiğinde olduğunu, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçildiğini öne sürdü.



CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından gizli oylamaya geçildi.



Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.