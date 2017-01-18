TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüşmelerine başlandı.
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.
Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüşmelerine başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüşmelerine başlandı.
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