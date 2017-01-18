Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüşmelerine başlandı.

Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüşmelerine başlandı.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

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Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili
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