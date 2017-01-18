Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören" ikinci maddenin gizli oylamasına geçildi.

Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören" ikinci maddenin gizli oylamasına geçildi.

Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

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