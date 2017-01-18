TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören" ikinci maddenin gizli oylamasına geçildi.
Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından gizli oylamaya geçildi.
Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören" ikinci maddenin gizli oylamasına geçildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören" ikinci maddenin gizli oylamasına geçildi.
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