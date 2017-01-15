Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır." dedi.



HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin iki parti tarafından hazırlandığını belirterek, ortak uzlaşı bir anayasa olmadığını ifade etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 80 milyon insanın ekonomik sıkıntıyla boğuştuğunu, yarını göremez hale geldiğini ama iktidarın halkın sorunlarına gözlerini kapattığını belirtti.



Demokrasinin iki yıldır yok edildiğini öne süren Böke, "Demokrasiyi ortadan kaldıracak bu teklifin sonucunda yarın neler yaşayacağımız açıkça ortada. Türkiye'nin son 2 yılına baktığınızda getirdiğiniz bu anayasa değişiklik teklifi ile neler getireceğini görebilirsiniz." diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin açık veya gizli bir şekilde çözülmeye doğru itilmek istendiğini, bunun için her türlü operasyon yapıldığını söyledi. Kaos arzu edenleri önlemek için ileriki sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anayasa değişiklik teklifi gündeme geldiğinden itibaren rejim değişikliği yönünde görüşler sıklıkla dile getiriliyor. Ne maddelerinde ne de genelinde rejim değişikliği söz konusu değildir. Anayasamızda rejim ve devletin nitelikleri ilk 4 maddede dikkate alınmıştır. Devletin niteliğini değiştirecek bir husus yoktur. MHP olarak bugüne kadar millete rağmen adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz ki? Bu teklifin referanduma sunulmasıyla milletimiz iradesini ortaya koyacak ve uzun süren tartışmalara nokta koyacaktır."



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti'nin 14 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, "AK Parti, 14 yıldır milleten yetkiyi alarak iktidar oluyor. Milletin hakkını, hukukunu, iradesini koruduğu için iktidarda. 14 yıllık AK Parti iktidarının özeti millete saygıdır, milletin iradesine hizmet etmektir." diye konuştu.



"İlk 4 maddeyi değiştiren ya da zayıflatan bir husus yoktur"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18'inci madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Diktatörlük eleştirilerine tepki gösteren Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır. Bu millet sizden de akllı, bizden de akıllı. Neyin diktatörlük olduğunu, neyin hukuk devletine uygun olduğunu daha iyi bilecek, karar verecek. Diktatörlükten kastınız yasama, yargı, yürütmeyi tek elde toplanmasına denir, bu teklif bu hususları birbirinden ayırıyor, tam bağımsızlık getiriyor." diye konuştu.



Seçimlerin de 5 yılda bir, rekabetçi ortamda, halkın iradesiyle gerçekleşeceğini dile getiren Bozdağ, şunları söyledi:



"Halkın iradesiyle yapılan seçimin neresinde diktatörlük var. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var. Yasama, yürütme ve yargıyı elinde bulunduran kişiye diktatör denir, bu teklifin neresinde böyle bir şey var. Cumhurbaşkanının her türlü eylemlerine karşı yargı yolunu açıyoruz, dünyanın neresinde böyle birşey var. Meclisin seçimleri yenileme kararı var, dünyanın neresinde böyle bir uygulama var."



Mevcut sistemde egemenliğin millete ait olduğunun ifade edildiğini ancak yürütmenin millette olmadığına işaret eden Bozdağ, "Biz 'Yasamayı, yürütmeyi de doğrudan halk seçsin' diyoruz. Bunun neresinde diktatörlük var. Doğrudan ya da dolaylı olarak ilk 4 maddeyi değiştiren ya da zayıflatan bir durum yoktur. Bu bir rejim değişikliği değil, hükümet şekli değişikliğidir." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan davalara değinen Bozdağ, cumhurbaşkanlarına hakaret isnatları ile ilgili istatistik çalışmaları değerlendirdiğini ve eski cumhurbaşkanları ile ilgili isnatların tamamına yakınına dava açılması yönünde izin verildiğini söyledi.



Eski cumhurbaşkanları ile ilgili dosya sayısının az olduğunu dile getiren Bozdağ, Erdoğan'a yönelik ise çok yönlü kampanyalar yürütüldüğünü ve sosyal medyadan, farklı yerlerden hakaretler yapıldığını kaydetti. Bozdağ, kendisi yerine başka bir milletvekili Adalet Bakanı olsa onun da dava açılmasına izin vereceğini ifade etti.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da AK Parti'nin 14 yıldır iktidarda bulanmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın kitleler üzerinde oluşturduğu karizmatik bir etkisi olduğunu belirterek, coşkun bir taraftara sahip olduğu kadar eleştirilere de maruz kaldığını ifade etti.