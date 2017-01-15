Anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesinin gizli oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 18'inci maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını tekrarlayarak, oy kullanacak milletvekillerinin isimlerini, seçim bölgelerine göre okutmaya başladı.
Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda
Anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesinin gizli oylamasına başlandı.
Anayasa değişiklik teklifinin 18'inci maddesinin gizli oylamasına başlandı.
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